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Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Фламенго — Бавария: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 29 июня 2025

«Фламенго» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ
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Сегодня, 29 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Фламенго»: Росси, Уэсли, Ортис, Перейра, Алекс Сандро, Жоржиньо, Пульгар, Араужо, де Арраскаета, Жерсон, Плата.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Юпамекано, Станишич, Гнабри, Горецка, Киммих, Олисе, Коман, Кейн.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с «ПСЖ», разгромившим на данной стадии «Интер Майами» (4:0). Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная сетка клубного чемпионата мира
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