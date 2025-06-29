Юрий Сёмин: «Интер Майами» на фоне «ПСЖ» — команда Медиалиги
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на разгромную победу «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
— После крупного поражения от «ПСЖ» можно ли говорить, что эпоха Месси закончилась?
— При чём тут Месси? Кроме него, есть ещё и другие футболисты «Интер Майами». Эта команда на фоне «ПСЖ» представляла Медиалигу. Вот такое сравнение. Сколько хочешь, столько парижане могли забить. А Месси на своём хорошем уровне прекрасно провёл матч, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В 1/4 финала «ПСЖ» встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».
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