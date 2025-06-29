Юрий Сёмин: «Интер Майами» на фоне «ПСЖ» — команда Медиалиги

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на разгромную победу «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0).

— После крупного поражения от «ПСЖ» можно ли говорить, что эпоха Месси закончилась?

— При чём тут Месси? Кроме него, есть ещё и другие футболисты «Интер Майами». Эта команда на фоне «ПСЖ» представляла Медиалигу. Вот такое сравнение. Сколько хочешь, столько парижане могли забить. А Месси на своём хорошем уровне прекрасно провёл матч, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/4 финала «ПСЖ» встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».