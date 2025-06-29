Червиченко рассказал, чему Погба может поучиться у Головина в «Монако»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе экс-полузащитника сборной Франции Поля Погба в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Для меня Погба — сомнительный пассажир, тем более Монако — такое место, где он постоянно будет отвлекаться от футбола, как он и делал ранее. Его будут чаще видеть в каких-нибудь клубах, чем на поле. Это достаточно сомнительное приобретение для «Монако».

Ещё неизвестно, кто у кого опыта наберётся. Погба точно может почерпнуть у Головина опыт по отношению к делу, футболу и дисциплине. Саша в этом плане намного лучше Погба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Монако» объявил о подписании контракта с Погба, отбывшим дисквалификацию из-за употребления допинга. Александр Головин защищает цвета французского клуба с лета 2018 года.