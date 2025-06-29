Тренер «Зенита» Семак: нам всегда приятно играть против «Црвены Звезды»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команде всегда приятно играть с «Црвеной Звездой». Напомним, сегодня, 29 июня, сине-бело-голубые обыграли сербский клуб в товарищеском матче со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40' 2:0 Гонду – 63' 3:0 Энрике – 74'
Удаления: дос Сантос – 67' / нет
— Шестой матч с «Црвеной Звездой» за три года. Не устали от такого соперника?
— Нет. Наоборот, приятно. Сейчас сложно говорить о выборе европейских клубов. «Црвена Звезда» в этом аспекте очень качественная команда, которая играет в еврокубках и показывает хороший агрессивный футбол, и бессменный лидер чемпионата Сербии. Нам всегда приятно играть против «Црвены Звезды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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