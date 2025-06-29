Сергей Семак: достаточно неожиданно, что сыграем товарищеский матч со «Сьоном»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче команды со швейцарским «Сьоном», в составе которого выступает россиянин Антон Миранчук. Игра запланирована на среду, 9 июля.

«Достаточно неожиданно, что сыграем товарищеский матч со «Сьоном». Но мы рады соперникам и командам, которые приезжают к нам в гости. Думаю, они будут довольны нашим гостеприимством и той атмосферой, в которой пройдёт матч. Зная немного президента «Сьона», этот человек может выдержать любое давление. Тем не менее нельзя ничего гарантировать, но мы их ждём и готовимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.