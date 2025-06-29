Главный тренер «Зенита» Семак: у Саши Соболева стало больше уверенности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0) поделился мнением о нынешней форме нападающего Александра Соболева.

«У Саши Соболева стало больше уверенности. Последние матчи чемпионата он сыграл хорошо. Психологическое давление стало меньше, и он играет раскрепощённо. Он старается и проводит большой объём работы. Конечно, свежести ещё нет, но желание, движение и борьба на том уровне, который мы ожидаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых.