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Главный тренер «Зенита» Семак: у Саши Соболева стало больше уверенности

Главный тренер «Зенита» Семак: у Саши Соболева стало больше уверенности
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0) поделился мнением о нынешней форме нападающего Александра Соболева.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

«У Саши Соболева стало больше уверенности. Последние матчи чемпионата он сыграл хорошо. Психологическое давление стало меньше, и он играет раскрепощённо. Он старается и проводит большой объём работы. Конечно, свежести ещё нет, но желание, движение и борьба на том уровне, который мы ожидаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых.

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