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Семак: надеемся, что Луис Энрике станет лидером «Зенита», каким был Малком

Семак: надеемся, что Луис Энрике станет лидером «Зенита», каким был Малком
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игровые качества нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике и выразил надежду, что он станет лидером команды, каким был Малком.

«Надеемся, что Луис Энрике станет лидером «Зенита», каким был Малком. Все предпосылки и качества для этого есть. Малкому тоже пришлось адаптироваться к нашему чемпионату – было не так всё просто. Не получалось играть так ярко. Луис Энрике – это тот футболист, который может многое на футбольном поле. Скорость и работа с мячом. Мы надеемся, что он будет нашим лидером», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

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