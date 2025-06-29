Сергей Семак высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Фламенго» Жерсона в санкт-петербургский клуб.

«Все футболисты «Зенита» собрались. Та группа игроков, которая была в национальных командах, присоединилась чуть позже. Вендел также приедет чуть позже.

Жерсон? Этой информации абсолютно нет, также как и про подписание контракта с каким-то футболистом. У нас сейчас нет никаких новичков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готов активировать опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии в размере € 25 млн. Сейчас Жерсон вместе с «Фламенго» принимает участие в клубном чемпионате мира — 2025 в США.