Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: количество иностранцев в «Зените» заставляет поставить на паузу будущее Ренана

Семак: количество иностранцев в «Зените» заставляет поставить на паузу будущее Ренана
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о футболистах, которые есть в распоряжении команды.

«Арсен Адамов тренируется вместе с нашей командой, как и Ярослав Михайлов. Дальше будем рассматривать всех футболистов, кто сейчас в нашем распоряжении. Возможно, кого-то отдадим в аренду.

Роберта Ренана ждём. Количество иностранцев, которое есть в составе, заставляет нас задуматься и поставить на паузу будущее Ренана в клубе. У него есть различные варианты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В прошлом сезоне Ренан выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Материалы по теме
«Вулверхэмптон» работает над трансфером защитника «Зенита» — UOL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android