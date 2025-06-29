Семак: количество иностранцев в «Зените» заставляет поставить на паузу будущее Ренана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о футболистах, которые есть в распоряжении команды.

«Арсен Адамов тренируется вместе с нашей командой, как и Ярослав Михайлов. Дальше будем рассматривать всех футболистов, кто сейчас в нашем распоряжении. Возможно, кого-то отдадим в аренду.

Роберта Ренана ждём. Количество иностранцев, которое есть в составе, заставляет нас задуматься и поставить на паузу будущее Ренана в клубе. У него есть различные варианты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В прошлом сезоне Ренан выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды.