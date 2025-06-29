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Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о победе над «Интер Майами» на КЧМ-2025

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о победе над «Интер Майами» на КЧМ-2025
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Опорный полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал победу над «Интер Майами» (4:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Я думаю, мы провели очень хорошую игру. Даже когда мы вели со счётом 4:0, мы не останавливались. Мы продолжали играть в свой футбол, и я думаю, что это был позитивный день для нас. Я впервые забил два гола в одной игре, так что я очень рад, но ещё больше я рад победе. Я думаю, что мы уверены в себе, потому что мы показываем свой футбол независимо от того, с кем играем, поэтому мы уверены и счастливы», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

По итогам этого матча «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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