Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о победе над «Интер Майами» на КЧМ-2025

Опорный полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал победу над «Интер Майами» (4:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

«Я думаю, мы провели очень хорошую игру. Даже когда мы вели со счётом 4:0, мы не останавливались. Мы продолжали играть в свой футбол, и я думаю, что это был позитивный день для нас. Я впервые забил два гола в одной игре, так что я очень рад, но ещё больше я рад победе. Я думаю, что мы уверены в себе, потому что мы показываем свой футбол независимо от того, с кем играем, поэтому мы уверены и счастливы», — приводит слова Невеша официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

По итогам этого матча «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».