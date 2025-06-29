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Семак: к сожалению, у «Зенита» не получилось подписать Даку

Семак: к сожалению, у «Зенита» не получилось подписать Даку
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно несостоявшегося перехода нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в санкт-петербургский клуб.

— Трансфер Даку рассматривался для увеличения ротации или для возможной продажи кого-то из нападающих?
— У нас есть разные варианты. У нас есть мысли по поводу двух нападающих и одного. Кассьерра и Гонду могут играть не только на позиции центрального форварда. К сожалению, не получилось подписать Мирлинда. Но это футбол, такое бывает, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В минувшем сезоне 26-летний Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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