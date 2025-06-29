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Полузащитник «Интера» Энрике оценил свой нынешний уровень готовности к игре

Полузащитник «Интера» Энрике оценил свой нынешний уровень готовности к игре
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Бразильский полузащитник Луис Энрике, который недавно перешёл в миланский «Интер», рассказал о своей физической форме.

«После последней игры за «Марсель» у меня был небольшой отпуск, поэтому я немного отставал от своих нынешних партнёров по команде. Но во время последней тренировки я почувствовал себя намного лучше, я готов выйти на поле.

К какому типу футболистов я отношусь? Я быстрый игрок, который любит индивидуальные единоборства, а ещё у меня хорошая техника. Мне нравится искать розыгрыши, которые приводят к голам», — приводит слова Энрике официальный сайт «Интера».

В минувшем сезоне Луис провёл за «Марсель» 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 10 голевых передач.

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