Полузащитник «Интера» Энрике оценил свой нынешний уровень готовности к игре

Бразильский полузащитник Луис Энрике, который недавно перешёл в миланский «Интер», рассказал о своей физической форме.

«После последней игры за «Марсель» у меня был небольшой отпуск, поэтому я немного отставал от своих нынешних партнёров по команде. Но во время последней тренировки я почувствовал себя намного лучше, я готов выйти на поле.

К какому типу футболистов я отношусь? Я быстрый игрок, который любит индивидуальные единоборства, а ещё у меня хорошая техника. Мне нравится искать розыгрыши, которые приводят к голам», — приводит слова Энрике официальный сайт «Интера».

В минувшем сезоне Луис провёл за «Марсель» 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 10 голевых передач.