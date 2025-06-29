Нападающий «Зенита» Соболев: я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, какую цель ставит перед собой на предстоящий сезон.

— Какую цель перед собой ставишь на предстоящий сезон?

— Я с Радимовым поспорил на 20 мячей. Спор есть спор. Я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три ассиста во всех турнирах за сине-бело-голубых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.