Соболев: напрягали ли новости о переходе Даку? Я был в Мурманске на рыбалке без интернета

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в санкт-петербургский клуб.
— Были новости о возможном трансфере Даку. Напрягал ли четвёртый потенциальный нападающий в команде?
— Я был в Мурманске на рыбалке, где не было сети и интернета. Как только включился телефон, увидел, что его хотели, но потом всё сорвалось. Никаких эмоций не было.
— Рыба срывалась?
— Иногда срывается. Нормально половили, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в трансфере Даку из «Рубина». По данным СМИ, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта.