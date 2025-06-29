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Соболев: напрягали ли новости о переходе Даку? Я был в Мурманске на рыбалке без интернета

Соболев: напрягали ли новости о переходе Даку? Я был в Мурманске на рыбалке без интернета
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Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в санкт-петербургский клуб.

— Были новости о возможном трансфере Даку. Напрягал ли четвёртый потенциальный нападающий в команде?
— Я был в Мурманске на рыбалке, где не было сети и интернета. Как только включился телефон, увидел, что его хотели, но потом всё сорвалось. Никаких эмоций не было.

— Рыба срывалась?
— Иногда срывается. Нормально половили, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в трансфере Даку из «Рубина». По данным СМИ, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта.

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