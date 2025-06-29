Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0).

«Товарищеская игра, ничего особенного – набираем кондиции. Все под нагрузками, тяжело. Надеюсь, что это придаст нам больше сил в чемпионате. Конечно, если брать летние и зимние сборы, после летнего отпуска немного легче. Сейчас тоже не исключение», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.