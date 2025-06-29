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Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

«Товарищеская игра, ничего особенного – набираем кондиции. Все под нагрузками, тяжело. Надеюсь, что это придаст нам больше сил в чемпионате. Конечно, если брать летние и зимние сборы, после летнего отпуска немного легче. Сейчас тоже не исключение», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

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