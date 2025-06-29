Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40' 2:0 Гонду – 63' 3:0 Энрике – 74'
Удаления: дос Сантос – 67' / нет
«Товарищеская игра, ничего особенного – набираем кондиции. Все под нагрузками, тяжело. Надеюсь, что это придаст нам больше сил в чемпионате. Конечно, если брать летние и зимние сборы, после летнего отпуска немного легче. Сейчас тоже не исключение», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2025
-
22:23
-
22:18
-
22:06
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:36
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:12