Александр Соболев: я полностью освоился в «Зените», чувствую себя отлично

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что уже полностью освоился в команде.

«Я полностью освоился в «Зените», это было видно по концовке прошлого сезона. Всё хорошо в команде, чувствую себя отлично», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три ассиста во всех турнирах за сине-бело-голубых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.