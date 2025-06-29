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Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче с «Интер Майами» на КЧМ: мы здорово с этим справились

Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче с «Интер Майами» на КЧМ: мы здорово с этим справились
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Я очень рад, мне понравилось начало матча в нашем исполнении. Мы здорово с этим справились, создали много опасных моментов, хотя во втором тайме шансов было меньше. Но мне всё нравится. Я доволен всеми игроками, они правильно настроились на эту игру», — приводит слова Энрике официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем противостояния бразильского «Фламенго» и немецкой «Баварии».

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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