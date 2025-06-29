Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче с «Интер Майами» на КЧМ: мы здорово с этим справились

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0).

«Я очень рад, мне понравилось начало матча в нашем исполнении. Мы здорово с этим справились, создали много опасных моментов, хотя во втором тайме шансов было меньше. Но мне всё нравится. Я доволен всеми игроками, они правильно настроились на эту игру», — приводит слова Энрике официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем противостояния бразильского «Фламенго» и немецкой «Баварии».