Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о разгромном поражении от «ПСЖ» (0:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

«Когда мы едины и работаем сообща, мы можем соревноваться. Если и есть вид спорта, который даёт вам шанс соревноваться, то это футбол, несмотря на различия. Очевидно, что сегодня разница была огромной. Мы играли, вероятно, с лучшей командой, которую тренирует прекрасный специалист, однако до последней минуты мы старались отдавать все силы. До самой последней минуты мы старались держаться, поэтому я горжусь игроками», — приводит слова Маскерано официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.