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Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ»

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о разгромном поражении от «ПСЖ» (0:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Когда мы едины и работаем сообща, мы можем соревноваться. Если и есть вид спорта, который даёт вам шанс соревноваться, то это футбол, несмотря на различия. Очевидно, что сегодня разница была огромной. Мы играли, вероятно, с лучшей командой, которую тренирует прекрасный специалист, однако до последней минуты мы старались отдавать все силы. До самой последней минуты мы старались держаться, поэтому я горжусь игроками», — приводит слова Маскерано официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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