Впервые в карьере Месси не станет победителем клубного ЧМ, выступив на турнире

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые в карьере не станет победителем клубного чемпионата мира, выступив на турнире. Американская команда потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4 в матче 1/8 финала клубного ЧМ.

Ранее Месси участвовал в турнире трижды в составе «Барселоны» в 2009, 2011 и 2015 годах и все три раза побеждал.

Лионель присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение 38-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.