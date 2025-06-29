Впервые в карьере Месси не станет победителем клубного ЧМ, выступив на турнире
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые в карьере не станет победителем клубного чемпионата мира, выступив на турнире. Американская команда потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4 в матче 1/8 финала клубного ЧМ.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
Ранее Месси участвовал в турнире трижды в составе «Барселоны» в 2009, 2011 и 2015 годах и все три раза побеждал.
Лионель присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение 38-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
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