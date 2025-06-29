Игрок «Зенита» Кассьерра — о матче с «Црвеной Звездой»: мы контролировали игру

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0).

— Матео, поздравляем с победой. Кажется, очень классная игра в атаке получилась. Согласитесь?

— Да, думаю, что мы сегодня доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с ещё большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы.

— Хорошо, что всё-таки удалось забить в первом тайме, потому что произошло это только в конце.

— Действительно, очень важно было забить в первом тайме. Безусловно, это подготовительная, контрольная игра, но мы абсолютно каждый матч воспринимаем с максимальной серьёзностью, желанием победить, показать хороший футбол. И сегодня было важно всё это продемонстрировать. Думаю, нам это удалось, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».