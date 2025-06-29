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Игрок «Зенита» Кассьерра — о матче с «Црвеной Звездой»: мы контролировали игру

Игрок «Зенита» Кассьерра — о матче с «Црвеной Звездой»: мы контролировали игру
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

— Матео, поздравляем с победой. Кажется, очень классная игра в атаке получилась. Согласитесь?
— Да, думаю, что мы сегодня доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с ещё большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы.

— Хорошо, что всё-таки удалось забить в первом тайме, потому что произошло это только в конце.
— Действительно, очень важно было забить в первом тайме. Безусловно, это подготовительная, контрольная игра, но мы абсолютно каждый матч воспринимаем с максимальной серьёзностью, желанием победить, показать хороший футбол. И сегодня было важно всё это продемонстрировать. Думаю, нам это удалось, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

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