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«Челси» договорился о контракте с форвардом «Брайтона» стоимостью € 58,5 млн — Орнштейн

«Челси» договорился о контракте с форвардом «Брайтона» стоимостью € 58,5 млн — Орнштейн
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Лондонский «Челси» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Брайтона» Жоао Педро. Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в своём аккаунте в X (бывший Twitter), соглашение между «синими» и бразильцем рассчитано на семь лет.

По данным источника, сумма трансфера Педро в «Челси» оценивается в € 58,5 млн, на данный момент решается вопрос с прохождением медосмотра. Сообщается, что Жоао Педро может присоединиться к команде Энцо Марески на клубном чемпионате мира — 2025 в США.

Педро выступает за «Брайтон» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 27 матчах английской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач.

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