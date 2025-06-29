Игрок «Зенита» Кассьерра: через контрольные матчи мы наберём отличную форму

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0) высказался о процессе возвращения оптимальной формы в рамках межсезонья.

— Насколько трудно играть после 10 дней тяжёлых тренировок?

— Первый матч действительно всегда даётся сложнее, потому что позади отпуск, достаточно напряжённые тренировки. Но тело отдыхает, адаптируется. Впереди у нас ещё какое-то количество контрольных матчей. Уверен, через них мы наберём отличную форму. Сегодня показали хороший футбол. Повторюсь, было важно победить. С хорошим настроением едем домой, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

3 июля команда с берегов Невы проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.