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Игрок «Зенита» Кассьерра: через контрольные матчи мы наберём отличную форму

Игрок «Зенита» Кассьерра: через контрольные матчи мы наберём отличную форму
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0) высказался о процессе возвращения оптимальной формы в рамках межсезонья.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

— Насколько трудно играть после 10 дней тяжёлых тренировок?
— Первый матч действительно всегда даётся сложнее, потому что позади отпуск, достаточно напряжённые тренировки. Но тело отдыхает, адаптируется. Впереди у нас ещё какое-то количество контрольных матчей. Уверен, через них мы наберём отличную форму. Сегодня показали хороший футбол. Повторюсь, было важно победить. С хорошим настроением едем домой, — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

3 июля команда с берегов Невы проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

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