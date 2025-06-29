«Фламенго» — «Бавария»: немцы вышли вперёд на шестой минуте благодаря автоголу Пульгара
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В эти минуты проходит очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встречаются бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Перерыв
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6' 0:2 Кейн – 10' 1:2 Жерсон – 33' 1:3 Горецка – 41'
На шестой минуте полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в собственные ворота после подачи углового.
Победитель данной пары в 1/4 финала клубного чемпионата мира встретится с «Пари Сен-Жермен», разгромившем на стадии 1/8 финала «Интер Майами» (4:0). Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.
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