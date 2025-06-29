Видео: Месси обнялся с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча клубного ЧМ
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Сегодня, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер Майами». Парижане одержали разгромную победу со счётом 4:0. После игры форвард американского клуба Лионель Месси обнялся и обменялся парой слов с главным тренером парижан Луисом Энрике, а также с несколькими игроками «ПСЖ».
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
Напомним, звёздный аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже Месси неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб. Форвард говорил, что его не устраивали ни тренировки, ни матчи, а также что ему было тяжело адаптироваться.
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