Видео: Месси обнялся с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча клубного ЧМ

Сегодня, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер Майами». Парижане одержали разгромную победу со счётом 4:0. После игры форвард американского клуба Лионель Месси обнялся и обменялся парой слов с главным тренером парижан Луисом Энрике, а также с несколькими игроками «ПСЖ».

Напомним, звёздный аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже Месси неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб. Форвард говорил, что его не устраивали ни тренировки, ни матчи, а также что ему было тяжело адаптироваться.