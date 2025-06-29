«Фламенго» — «Бавария»: Жерсон сократил отставание бразильцев в счёте на 33-й минуте

В эти минуты проходит очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встречаются бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте бразилец Жерсон сократил отставание своего клуба в счёте. Ранее, на шестой минуте, полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в собственные ворота после подачи углового. На девятой минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев.

Победитель данной пары в 1/4 финала клубного чемпионата мира встретится с «Пари Сен-Жермен», разгромившим на стадии 1/8 финала «Интер Майами» (4:0). Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.