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Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Фламенго» — «Бавария»: Жерсон сократил отставание бразильцев в счёте на 33-й минуте

«Фламенго» — «Бавария»: Жерсон сократил отставание бразильцев в счёте на 33-й минуте
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В эти минуты проходит очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встречаются бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Перерыв
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6'     0:2 Кейн – 10'     1:2 Жерсон – 33'     1:3 Горецка – 41'    

На 33-й минуте бразилец Жерсон сократил отставание своего клуба в счёте. Ранее, на шестой минуте, полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в собственные ворота после подачи углового. На девятой минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев.

Победитель данной пары в 1/4 финала клубного чемпионата мира встретится с «Пари Сен-Жермен», разгромившим на стадии 1/8 финала «Интер Майами» (4:0). Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

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