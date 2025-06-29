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Игрок «Зенита» Энрике: несмотря на счёт, матч с «Црвеной Звездой» совсем не был простым

Игрок «Зенита» Энрике: несмотря на счёт, матч с «Црвеной Звездой» совсем не был простым
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Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0). Футболист отметился в этой игре дублем.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

— Луис, поздравляем с дублем и победой! Пантера (прозвище футболиста. — Прим. «Чемпионата») почувствовала голод?
— Да-да, так и есть! Я очень рад, что забил дважды, ещё сильнее рад, что команда одержала победу. Мы начали подготовку к сезону с максимальной концентрацией, голодные до успеха. Лично я в каждом матче, неважно, товарищеском или официальном, хочу оставлять на поле все силы, хочу делать всё для этой команды, потому что в ней есть победный дух и дух единства. И всегда, когда Пантера появляется на газоне, она голодна до забитых мячей и голевых передач!

— Сегодняшний матч — первое серьёзное испытание для команды на летних сборах. Какие ощущения оставила игра?
— Отличные ощущения! Несмотря на счёт, матч совсем не был простым, нам пришлось попотеть. Мы должны были не терять концентрацию с первой до последней минуты, и нам это удалось. Очень рад за всю команду — мы показали качественный футбол, в хорошем настроении начали подготовку к сезону, что самое главное, и теперь должны продолжать в том же духе, — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

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