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Дембеле обратился к Месси после победы «ПСЖ» над «Интер Майами»

Дембеле обратился к Месси после победы «ПСЖ» над «Интер Майами»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле опубликовал совместную фотографию с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси после матча между командами в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

Фото: страница Дембеле в социальных сетях

«Как приятно снова тебя видеть, Лео Месси, лучший игрок всех времён. Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интер Майами», как сделал это на клубном чемпионате мира», – подписал фотографию Дембеле.

Напомним, Усман Дембеле и Лионель Месси в вместе выступали за «Барселону» с 2017 по 2021 год.

По итогам встречи «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

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