Дембеле обратился к Месси после победы «ПСЖ» над «Интер Майами»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле опубликовал совместную фотографию с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси после матча между командами в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

Фото: страница Дембеле в социальных сетях

«Как приятно снова тебя видеть, Лео Месси, лучший игрок всех времён. Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интер Майами», как сделал это на клубном чемпионате мира», – подписал фотографию Дембеле.

Напомним, Усман Дембеле и Лионель Месси в вместе выступали за «Барселону» с 2017 по 2021 год.

По итогам встречи «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».