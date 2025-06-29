Футболист «Зенита» Энрике рассказал об атмосфере матча с «Црвеной Звездой» в Сочи

Нападающий «Зенита» Луис Энрике оценил атмосферу товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0). Данная встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

«Во-первых, хочу выразить своё восхищение Сочи — красивейший город, у нас сегодня была возможность погулять рядом с отелем в горах, и меня очень впечатлило то, что я увидел. Во-вторых, огромное спасибо болельщикам «Зенита» — 30 тысяч человек собрались в городе, который находится в четырёх часах пути на самолёте от Петербурга, это что-то невероятное! Мы должны поблагодарить их всех за помощь — они поддерживали нас от стартового до финального свистка», — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».