Футболист «Зенита» Энрике рассказал об атмосфере матча с «Црвеной Звездой» в Сочи
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике оценил атмосферу товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда» (3:0). Данная встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40' 2:0 Гонду – 63' 3:0 Энрике – 74'
Удаления: дос Сантос – 67' / нет
«Во-первых, хочу выразить своё восхищение Сочи — красивейший город, у нас сегодня была возможность погулять рядом с отелем в горах, и меня очень впечатлило то, что я увидел. Во-вторых, огромное спасибо болельщикам «Зенита» — 30 тысяч человек собрались в городе, который находится в четырёх часах пути на самолёте от Петербурга, это что-то невероятное! Мы должны поблагодарить их всех за помощь — они поддерживали нас от стартового до финального свистка», — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».
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