Экс-игрок «Зенита» Аршавин оценил перспективы Соболева в клубе в следующем сезоне

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о перспективах нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева в новом сезоне.

— Вы верите, что Александр Соболев будет играть более заметную роль в предстоящем сезоне?

— Если останется тот же набор нападающих, то да. А если купят кого‑то другого, то, мне кажется, у него будет мало игрового времени, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне футболист забил семь голов и отдал три голевые передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.