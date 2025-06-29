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Экс-игрок «Зенита» Аршавин оценил перспективы Соболева в клубе в следующем сезоне

Экс-игрок «Зенита» Аршавин оценил перспективы Соболева в клубе в следующем сезоне
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о перспективах нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева в новом сезоне.

— Вы верите, что Александр Соболев будет играть более заметную роль в предстоящем сезоне?
— Если останется тот же набор нападающих, то да. А если купят кого‑то другого, то, мне кажется, у него будет мало игрового времени, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне футболист забил семь голов и отдал три голевые передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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