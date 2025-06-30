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Бывший капитан сборной Англии Пол Инс устроил ДТП в нетрезвом виде — Daily Mail

Бывший капитан сборной Англии Пол Инс устроил ДТП в нетрезвом виде — Daily Mail
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Англии Пол Инс был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 57-летний Инс в субботу устроил ДТП в британском графстве Чешир. Его Range Rover врезался в дорожное разделительное ограждение. Экс-футболисту было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. Инс был отпущен под залог и предстанет перед судом 18 июля.

В составе сборной Англии Инс отыграл 53 матча и забил два гола. На клубном уровне он провёл более 600 игр за «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», итальянский «Интер», «Ливерпуль», «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон». В 2006 году начал тренерскую карьеру, его последним местом работы был «Рединг», который он покинул в 2023 году.

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