Абрахам, который отклонил предложение «Зенита», перейдёт в «Бешикташ» — Романо

«Бешикташ» достиг устного соглашения о подписании нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама на постоянной основе. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составляет около € 20 млн. Уточняется, что Абрахам уже принял предложение. Клубы готовят документы для оформления. Футболист готов вылететь в Турцию.

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что Тэмми Абрахам отклонил предложение «Зенита» о переходе, поскольку испытывает желание выступать в одной из пяти сильнейших европейских лиг.

Абрахам выступает в составе «Ромы» с лета 2021 года. Минувший сезон он провёл в аренде в «Милане». За этот период нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.