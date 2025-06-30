Гаджиев словами из песни Боярского описал реакцию Галицкого на драку в товарищеском матче

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на драку футболистов в товарищеском матче между командами. Напомним, действующие чемпионы страны разгромили бело-голубых (4:1), а в результате потасовки судья удалил пятерых игроков.

– Вы смотрели матч в компании владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Какой была ваша и его реакция на произошедшее в концовке первого тайма?

– Сергей Николаевич отреагировал очень спокойно. Он лидер, волевой, умный, уверенный человек, поэтому-то и выстроил такую гигантскую структуру. Как поёт Боярский: «Неужто вам покой не по карману?» Галицкому – по карману. Играли хорошо обе команды. Скорость, динамика, самоотдача игроков соответствовали скорее официальной игре, нежели «товарняку». Собственно, нежелание уступать с обеих сторон послужило причиной конфликта, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал победителем Российской Премьер-Лиги, набрав 67 очков в 30 турах. «Динамо» Махачкала завершило сезон на 11-й строчке в итоговой таблице, набрав 29 очков в чемпионате.