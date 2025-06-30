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Радимов высказался об игре Тикнизяна в матче «Црвены Звезды» с «Зенитом»

Радимов высказался об игре Тикнизяна в матче «Црвены Звезды» с «Зенитом»
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника сербского клуба «Црвена Звезда» Наира Тикнизяна в товарищеском матче с клубом РПЛ (3:0 в пользу сине-бело-голубых).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

«Были хорошие моменты в атаке, но также были моменты, где он немного недоработал. Во‑первых, я думаю, это тактические моменты, он ещё не знаком с командными перестроениями. А в других индивидуально он не решился брать на себя ответственность. В атаке было несколько проходов, один из которых закончился неудачной подработкой Пруцева», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года.

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