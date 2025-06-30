Радимов высказался об игре Тикнизяна в матче «Црвены Звезды» с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника сербского клуба «Црвена Звезда» Наира Тикнизяна в товарищеском матче с клубом РПЛ (3:0 в пользу сине-бело-голубых).

«Были хорошие моменты в атаке, но также были моменты, где он немного недоработал. Во‑первых, я думаю, это тактические моменты, он ещё не знаком с командными перестроениями. А в других индивидуально он не решился брать на себя ответственность. В атаке было несколько проходов, один из которых закончился неудачной подработкой Пруцева», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года.