Защитник «Барселоны» Кристенсен отказывается уходить из клуба — Sport.es

29-летний защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не намерен покидать каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист доволен своим положением в команде и не рассматривает вариант перехода в другой. Несмотря на то что «Барселона» не предлагала датчанину продлить контракт, который истекает летом 2026 года, Кристенсен хочет остаться в клубе на следующий сезон.

Отмечается, что игроку уже сделал выгодное предложение «Аль-Наср», однако футболист не планирует соглашаться. Ему нравится жить в Испании, а также он намерен бороться за место в составе каталонцев.

Большую часть минувшего сезона Кристенсен пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.