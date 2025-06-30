«Бавария» победила «Фламенго» в матче КЧМ с шестью голами, отличились Кейн и Жерсон

Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между бразильским «Фламенго» и немецкой «Бавария». Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Победу со счётом 4:2 одержали европейцы.

На шестой минуте, полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар отправил мяч в собственные ворота после подачи углового. На девятой минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. На 33-й минуте бразилец Жерсон сократил отставание своего клуба в счёте. На 41-й минуте опорник Леон Горецка ударом из-за пределов штрафной забил третий мяч «Баварии». На 55-й минуте опорник бразильцев Жоржиньо реализовал пенальти, переиграв голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. На 73-й минуте Кейн оформил дубль.

Таким образом, «Бавария» в 1/4 финала клубного чемпионата мира, где встретится с «Пари Сен-Жермен», разгромившим на стадии 1/8 финала «Интер Майами» (4:0). Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.