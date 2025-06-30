Калверт-Льюин объявил об уходе из «Эвертона»

Нападающий Доминик Калверт-Льюин сообщил, что покинет «Эвертон» в ближайшее время. Футболист выступал за эту команду с 2016 года. За «ирисок» Калверт-Льюин провёл 273 матча, забил 71 гол и отдал 22 голевые передачи.

«После девяти замечательных лет я вместе с семьёй принял невероятно трудное решение начать новую главу в моей карьере. Это не тот случай, когда выбор даётся легко.

«Эвертон» стал моим домом с момента, когда мне исполнилось 19 лет. Именно здесь во мне увидели потенциал, заставили меня расти, а также сформировали меня как футболиста и человека.

Я хочу выразить благодарность всем тренерам, с которыми я работал в эти годы, а также моим партнёрам по команде, которые стали моими друзьями на всю жизнь.

И прежде всего я хочу обратиться к вам, дорогие болельщики. Ваша страсть — пульс этого клуба. В любые времена ваша поддержка никогда не заканчивалась. Праздновать голы на «Гудисон Парк», ощущать рёв трибун — я запомню это навсегда.

Надеюсь, что уйду, сохранив ваше уважение, зная, что я всегда стремился отстаивать ценности этого великого клуба», — написал Калверт-Льюин в социальной сети.