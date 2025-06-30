Определилась вторая пара участников четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

Завершились две встречи 1/8 финала плей-офф клубного чемпионата мира 2025 года, по итогам которых стала известна вторая четвертьфинальная пара соревнований.

«ПСЖ» всухую разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Мюнхенская «Бавария» обыграла бразильский «Фламенго» со счётом 4:2.

Таким образом, вторая четвертьфинальная пара турнира выглядит следующим образом:

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

Встреча между командами состоится пятого июля, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее стала известна первая четвертьфинальная пара КЧМ, где встретятся бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси».