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Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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Определилась вторая пара участников четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

Определилась вторая пара участников четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025
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Завершились две встречи 1/8 финала плей-офф клубного чемпионата мира 2025 года, по итогам которых стала известна вторая четвертьфинальная пара соревнований.

«ПСЖ» всухую разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Мюнхенская «Бавария» обыграла бразильский «Фламенго» со счётом 4:2.

Таким образом, вторая четвертьфинальная пара турнира выглядит следующим образом:

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

Встреча между командами состоится пятого июля, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Winner EF4
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее стала известна первая четвертьфинальная пара КЧМ, где встретятся бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси».

Календарь КЧМ
Турнирная сетка КЧМ
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