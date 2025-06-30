Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня с 29 на 30 июня

Сегодня, в ночь с 29 на 30 июня мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 29 на 30 июня:

«ПСЖ» — «Интер Майами» — 4:0;

«Фламенго» — «Бавария» — 2:4.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.