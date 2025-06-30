Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня с 29 на 30 июня
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 июня мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 29 на 30 июня:
«ПСЖ» — «Интер Майами» — 4:0;
«Фламенго» — «Бавария» — 2:4.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6' 0:2 Кейн – 10' 1:2 Жерсон – 33' 1:3 Горецка – 41' 2:3 Жоржиньо – 54' 2:4 Кейн – 73'
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
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