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Сборная Канады проиграла Гватемале в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Канады проиграла Гватемале в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
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Завершился четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Канады встречалась с национальной командой Гватемалы. Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Ю.С. Банк Стадиум» и закончилась победой Гватемалы в серии пенальти (1:1, 6:5 – в серии пенальти).

В основное время за сборную Канады гол забил Джонатан Дэвиж. В составе национальной команды Гватемалы забил Рубео Рубин. Отметим, сборная Канады играла в меньшинстве с 45-й минуты поле удаления Джейкоба Шаффельбурга.

В полуфинале сборная Гватемалы сыграет с победителем пары США – Коста-Рике.

Напомним, ранее определилась первая полуфинальная пара турнира, в которой сойдутся национальные команды Мексики и Гондураса. Данная встреча пройдёт на «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе (Калифорния, США) 3 июля. Начало — в 5:00 мск.

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