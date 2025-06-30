Маскерано оценил игру Месси после разгромного поражения «Интер Майами» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

«Думаю, Лео провёл отличный матч, несмотря на ограниченное количество моментов. Во втором тайме мы больше играли на контратаках. Думаю, что для меня — это честь тренировать Месси. Но против «ПСЖ» в такой форме, даже Месси сложно что-то сделать», — приводит слова Маскерано beIN Sports.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже аргентинец неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб.