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Маскерано оценил игру Месси после разгромного поражения «Интер Майами» в матче с «ПСЖ»

Маскерано оценил игру Месси после разгромного поражения «Интер Майами» в матче с «ПСЖ»
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Думаю, Лео провёл отличный матч, несмотря на ограниченное количество моментов. Во втором тайме мы больше играли на контратаках. Думаю, что для меня — это честь тренировать Месси. Но против «ПСЖ» в такой форме, даже Месси сложно что-то сделать», — приводит слова Маскерано beIN Sports.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже аргентинец неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб.

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