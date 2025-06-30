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Месси высказался о разгромном поражении «Интер Майами» в матче 1/8 финала КЧМ с «ПСЖ»

Месси высказался о разгромном поражении «Интер Майами» в матче 1/8 финала КЧМ с «ПСЖ»
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с парижским «ПСЖ» со счётом 0:4.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Это отличная команда. В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира. Мы хорошо соревновались, но теперь всё кончено, и мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше», — приводит слова Месси DAZN.

Напомним, в 1/4 финала парижский клуб встретится с мюнхенской «Баварией».

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