Нападающий «Акрона» Артём Дзюба дал совет молодым футболистам.

«Как в молодости справлялся с конкуренцией с более старшим поколением? Только выслушивая и работая. Закусив, как говорится, все свои амбиции, работаешь, работаешь и работаешь. В моё время, как бы ты ни смотрелся на поле, даже неплохо, все равно тебя критиковали.

Сейчас немного другое поколение. Поэтому надо просто замолчать, работать и делать своё дело. Доказывать все на поле. Как справлялся с давлением? Я всегда любил давление, мне с детства нравилось соревноваться и стремиться быть лучше», — сказал Дзюба на видео, опубликованном на официальной странице команды в социальной сети.

В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и семь результативных передач.