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Месси ответил, как относится к игрокам «ПСЖ», после разгромного поражения в матче КЧМ

Месси ответил, как относится к игрокам «ПСЖ», после разгромного поражения в матче КЧМ
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, почему после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4), поприветствовал игроков парижского клуба.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Приветствия игроков «ПСЖ» после игры? Они были товарищами по команде, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения в течение двух лет, проведенных в Париже. Несмотря на то, что из тех, с кем я играл, в клубе остались немногие, у меня всё равно со всеми были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за время, которое провёл в Париже, и за то, как люди относились ко мне», — приводит слова Месси All About Argentina.

Напомним, Месси выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 годы.

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