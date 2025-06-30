Месси ответил, как относится к игрокам «ПСЖ», после разгромного поражения в матче КЧМ

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, почему после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4), поприветствовал игроков парижского клуба.

«Приветствия игроков «ПСЖ» после игры? Они были товарищами по команде, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения в течение двух лет, проведенных в Париже. Несмотря на то, что из тех, с кем я играл, в клубе остались немногие, у меня всё равно со всеми были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за время, которое провёл в Париже, и за то, как люди относились ко мне», — приводит слова Месси All About Argentina.

Напомним, Месси выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 годы.