Видеообзор разгромной «сухой» победы «ПСЖ» в матче 1/8 финала КЧМ с «Интер Майами»
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29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
На шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.
Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с «Баварией».
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