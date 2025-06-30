Видеообзор разгромной «сухой» победы «ПСЖ» в матче 1/8 финала КЧМ с «Интер Майами»

29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

На шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

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Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с «Баварией».