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«Не ожидал этого от Юргена». Стоичков – о словах Клоппа про клубный чемпионат мира

«Не ожидал этого от Юргена». Стоичков – о словах Клоппа про клубный чемпионат мира
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Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков ответил на жалобы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира.

«Не ожидал этого от Юргена. Я с большим уважением отношусь к нему, но, возможно, он немного злится, потому что «Зальцбург» не участвует в турнире, а он этого клуба. Когда «Ливерпуль» играл, никто не жаловался. Когда получают деньги — никто не жалуется. Думаю, к таким турнирам нужно относиться с большим уважением.

Мне тоже довелось играть в клубном чемпионате мира — тогда это были всего несколько матчей. Но я считаю, что Джанни Инфантино и ФИФА сделали нечто иное. Этот формат объединяет множество культур, тактических систем и команд, которые до турнира даже не знали друг о друге», — приводит слова Стоичкова Marca.

Ранее Клопп назвал клубный чемпионат мира — худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе.

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