«Месси играет со статуями». Ибрагимович раскритиковал «Интер Майами» после вылета с КЧМ

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре «Интер Майами» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4), отдельно отметив звёздного форварда американского клуба Лионеля Месси.

«Лео Месси не проигрывал, это сделал «Интер Майами»! Месси играет со статуями, а не с товарищами по команде. Он окружён игроками, которые бегут так, словно несут мешки с цементом!

Если бы он был в настоящей команде, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва. Месси играет только потому, что любит игру, потому что он всё ещё может делать то, чего не могут 99% игроков!

Это не тот Месси, которого я знаю, если вы возьмёте его в настоящую команду, он всё равно подожжёт стадион!», — приводит слова Ибрагимовича французское издание Footmercato.

Напомним, в 1/4 финала КЧМ «ПСЖ» встретится с «Баварией».