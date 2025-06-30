Защитник «ПСЖ» — об игре против Месси: уникальные ощущения

Защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо высказался об игре против аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

«Месси — особенный человек. Сыграть против него — это нечто. Я был ребёнком, когда смотрел его магию по телевизору — это уникальное ощущение», — приводит слова Бералдо France24.

Бералдо играет за «ПСЖ» с 2024 года.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже аргентинец неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб.