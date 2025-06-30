Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» — об игре против Месси: уникальные ощущения

Защитник «ПСЖ» — об игре против Месси: уникальные ощущения
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо высказался об игре против аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Месси — особенный человек. Сыграть против него — это нечто. Я был ребёнком, когда смотрел его магию по телевизору — это уникальное ощущение», — приводит слова Бералдо France24.

Бералдо играет за «ПСЖ» с 2024 года.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже аргентинец неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб.

Материалы по теме
«ПСЖ» растоптал «Интер» Месси на КЧМ! Лучший клуб Европы решил всё за тайм. Видео
«ПСЖ» растоптал «Интер» Месси на КЧМ! Лучший клуб Европы решил всё за тайм. Видео
Календарь КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android