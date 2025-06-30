Защитник «ПСЖ» — об игре против Месси: уникальные ощущения
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Защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо высказался об игре против аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча завершилась разгромной победой парижан со счётом 4:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
«Месси — особенный человек. Сыграть против него — это нечто. Я был ребёнком, когда смотрел его магию по телевизору — это уникальное ощущение», — приводит слова Бералдо France24.
Бералдо играет за «ПСЖ» с 2024 года.
Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». Позже аргентинец неоднократно заявлял, что не был счастлив, пока выступал за парижский клуб.
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