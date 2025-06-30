Кварацхелия опубликовал фото с Месси после победы «ПСЖ» в матче с «Интер Майами» на КЧМ
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Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился фото со звёздным аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира, где грузинский клуб победил со счётом 4:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
«Разделить с вами это выступление было настоящим удовольствием», — написал Кварацхелия на своей странице в соцсетях.
Фото: Соцсети Кварацхелии
Напомним, Кварацхелия пополнил состав парижского клуба в начале текущего года. В сезоне-2024/2025 грузинский футболист принял участие в 48 матчах во всех турнирах, где отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В текущем клубном чемпионате мира на счету Кварацхелии гол и два ассиста.
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