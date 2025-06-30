«Нам выдать Инфантино пульт?» Стоичков – о жалобе тренера «Челси» на остановку матча КЧМ
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Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков остался недоволен словами главного тренера «Челси» Энцо Марески, который пожаловался на остановку матче с «Бенфикой» (1:4) из-за погодных условий.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64' 1:1 Ди Мария – 90+5' 1:2 Нкунку – 108' 1:3 Нету – 115' 1:4 Дьюсбери-Холл – 117'
Удаления: Престианни – 92' / нет
«Всё проходит отлично. Болельщики не подводят, трибуны полные, за исключением одного матча, где из-за грозы были предупреждения об отмене. Вчера тренер «Челси» Мареска жаловался на дождь, но что нам делать, выдать Инфантино пульт, чтобы он остановил дождь? Жалобы на всё подряд!» — приводит слова Стоичкова Marca.
Напомним, встреча была приостановлена на 87-й минуте из-за непогоды. В США если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи.
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