«Нам выдать Инфантино пульт?» Стоичков – о жалобе тренера «Челси» на остановку матча КЧМ

Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков остался недоволен словами главного тренера «Челси» Энцо Марески, который пожаловался на остановку матче с «Бенфикой» (1:4) из-за погодных условий.

«Всё проходит отлично. Болельщики не подводят, трибуны полные, за исключением одного матча, где из-за грозы были предупреждения об отмене. Вчера тренер «Челси» Мареска жаловался на дождь, но что нам делать, выдать Инфантино пульт, чтобы он остановил дождь? Жалобы на всё подряд!» — приводит слова Стоичкова Marca.

Напомним, встреча была приостановлена на 87-й минуте из-за непогоды. В США если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи.