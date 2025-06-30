Аршавин оценил игру молодых футболистов «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре молодых футболистов петербургской команды в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40' 2:0 Гонду – 63' 3:0 Энрике – 74'
Удаления: дос Сантос – 67' / нет
— Как молодые ребята себя проявили?
— В целом нормально. Все, кто в порядке, проявили себя и были заметны активностью. Другие ребята играли на том уровне, который они показывают. Но мне кажется, что он недостаточен для «Зенита». Скорее всего, думаю, они пойдут в другие команды.
— На кого вы обратили внимание?
— Мы следили за Бардачевым и Михайловым, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в минувшем сезоне петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
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