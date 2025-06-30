Аршавин оценил игру молодых футболистов «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре молодых футболистов петербургской команды в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:0).

— Как молодые ребята себя проявили?

— В целом нормально. Все, кто в порядке, проявили себя и были заметны активностью. Другие ребята играли на том уровне, который они показывают. Но мне кажется, что он недостаточен для «Зенита». Скорее всего, думаю, они пойдут в другие команды.

— На кого вы обратили внимание?

— Мы следили за Бардачевым и Михайловым, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице РПЛ.